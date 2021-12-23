AB'ye iltica başvurularında patlama yaşanıyor

İlk kez sığınma başvurusunda bulunanların çoğu Afganistan'dan





En çok başvuru Almanya ve Fransa'ya





Refakatçisi olmayan çocuklar





AB'nin İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Eylül 2021'de geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 58'lik artışla 60 bin 800 kişi ilk kez sığınma başvurusu yaptı.Bu, Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 21 artış anlamına geliyor.Eylül 2021, aynı zamanda salgın başlamadan önceki Şubat 2020'de alınan ilk başvuru sayısının (55 bin 700) da aşıldığı ay oldu.Söz konusu ayda ilk başvurusu reddedilmesine rağmen 2. kez başvuranların sayısı 8 bin 600 oldu ve bu da konuyla ilgili ilk verinin kaydedildiği Ağustos 2021'ye oranla yüzde 31'lik artışa denk geldi.Eylül 2021'de 13 bin 800 Afgan, AB'ye sığınma başvurusu yaptı.Afganları, 8 bin 700'le Suriyeliler takip etti.Diğer başvuru yapanların 2 bin 700'ü Irak ve Bangladeş, 2 bin 500'ü Türk ve 2 bin 400'ü Pakistan vatandaşıydı.Afganlar tarafından yapılan uluslararası koruma başvurularının sayısı Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 63 arttı ve Eylül 2021'de AB'deki tüm ilk sığınma başvurularının neredeyse dörtte birini oluşturdu.İlk kez başvuranların yüzde 23'ü (13 bin 800 kişi) Almanya ve 12 bin 800 kişi ile (yüzde 21) Fransa'ya yöneldi.Bu iki ülkeyi, yüzde 10 ile İtalya (6 bin 300 kişi) ve İspanya (6 bin 200 kişi) onları izledi.Dört ülke birlikte, AB'ye ilk kez başvuranların neredeyse üçte ikisini oluşturdu.Litvanya, Polonya ve İtalya, Eylül 2021'de ilk kez sığınma talebinde bulunmalarda Eylül 2020'ye kıyasla en büyük nispi artışları kaydetti ve bu artışlar sırasıyla yüzde 1011, yüzde 772 ve yüzde 493 olarak gerçekleşti.Eylül 2021'de refakatçisi olmayan 2 bin 800 çocuk iltica başvurusunda bulundu. Bir önceki ay ile aynı seviyesinde kaldı.Avusturya (660), Belçika (390) ve Hollanda (300), Eylül 2021'de en fazla refakatsiz çocuğun sığınma başvurusunda bulunduğu üç AB üye ülke oldu.Ancak, sayı Ocak 2021'den (1 300) bu yana iki katından fazla artış gösterdi.