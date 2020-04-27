Samanyolu Haber /Dünya / AB'ye iltica edenlerin sayıları düştü /27 Nisan 2020 19:32

AB'ye iltica edenlerin sayıları düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla kıyasla düştü.

SHABER3.COM

AB'nin istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre 2019 yılında iltica başvuruları kabul edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında gerileyerek 295 bin 800 olarak kaydedildi. 2018 yılında AB ülkelerinde 316 bin 200 kişinin başvurusu kabul edilmişti.

116 bin 200 kişinin başvurusunu kabul eden Almanya, 2019 yılında en çok iltica başvurusunu kabul eden ülke oldu. Bunu 42 bin 100 kişinin başvurusunu kabul eden Fransa izledi. 38 bin 500 kişinin İspanya'da, 31 bin kişinin ise İtalya'da iltica başvurusu kabul edildi.

Eurostat ayrıca, geçen yıl AB'nin sığınmacılar için yeniden yerleştirme programları kapsamında 21 bin 200 savunmasız insanın AB ülkeleri tarafından kabul edildiğini açıkladı.

AB'ye iltica edip, başvuruları kabul edilenlerin başında 78 bin 600 kişiyle Suriyeliler bulunuyor. Ardından 40 bin civarında Afganistan ve 37 bin 500 kadar Venezuela vatandaşı geliyor. 2018'de ise bin kadar Venezuelalı AB'ye iltica başvurusunda bulunmuştu.

İltica başvurularıyla ilgili istatistikler İngiltere hariç birliğin mevcut 27 üye ülkesinin verilerini yansıtıyor.
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