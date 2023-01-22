AB'ye iltica etmek isteyenlerde rekor artış: Bir yılda 924 bin kişi başvurdu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılan iltica başvuruları, 2021'e kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında artış gösterdi. Die Welt gazetesinin pazar baskısı olan Welt am Sonntag'ın AB Komisyonu'nun bir raporuna dayandırdığı haberine göre, 27 AB üyesi ülkeye 2022 yılında 923 bin 991 iltica başvurusu yapıldı. Bu da bir önceki yıl olan 2021 rakamları ile karşılaştırıldığında yüzde 46,5 artışa tekabül ediyor.





DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, söz konusu rapordaki rakamlar AB'ye bağlı, Avrupa Sığınma Destek Ofisi'nin (EUAA) 4 Ocak 2023 tarihli gizli bir belgesine dayanıyor. Raporda Almanya'nın da 2016'dan bu yana görülen en yüksek sayıda iltica başvurusu alan ülke olduğu belirtiliyor.



