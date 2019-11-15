AB'ye rest çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının aldığı müeyyide kararları için "hükümsüz" ifadesini kullandı.
Müeyyide paketini kale almadıklarını belirten Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de petrol arama faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.
"Sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." diyen Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." ifadelerini kullandı.