Samanyolu Haber /Politika / AB'ye rest çekti /15 Kasım 2019 13:31

AB'ye rest çekti

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik son müeyyide paketini "yok hükmünde" diye niteleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nen Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetine devam edeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının aldığı müeyyide kararları için "hükümsüz" ifadesini kullandı.

Müeyyide paketini kale almadıklarını belirten Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de petrol arama faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

"Sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." diyen Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." ifadelerini kullandı.
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