Samanyolu Haber /Dünya / AB'yi 'bölecek' boru hattı projesi /11 Ekim 2022 23:23

AB'yi 'bölecek' boru hattı projesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasına rağmen izlediği birlik karşıtı politikalarla dikkat çeken Macaristan yönetimi ile Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Sırbistan arasında Rus petrolünü taşımak için bir boru hattı inşaasının gündemde olduğu iddia edildi.

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Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkan çatlak sesler Avrupa Birliği (AB) içinde yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek gibi gözüküyor.

Bu yönde atıldığı belirtilen yeni adımda ise AB üyesi olmasına rağmen izlediği birlik karşıtı politikalarla dikkat çeken Macaristan yönetimi ile Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Sırbistan arasında Rus petrolünü taşımak için bir boru hattı inşaasının gündemde olduğu iddia edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Macaristan ve Sırbistan, Avrupa Birliği yaptırımlarının Hırvatistan üzerinden Rusya petrolü tedarikini sınırlandırması nedeniyle Sırbistan’a Rusya’dan ham petrol tedarik etmek üzere bir boru hattı inşa etme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sırbistan, Rusya’dan aldığı petrolü Hırvatistan üzerinden geçen JANAF petrol boru hattı aracılığıyla alıyor. Ancak geçtiğimiz hafta AB, Moskova’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle uygulanan yaptırımların bir parçası olarak Rusya’nın üçüncü ülkelere deniz yoluyla ham petrol sevkiyatı için petrol fiyat sınırlaması getirdi.

Macaristan hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs pazartesi günü attığı tweette “Yeni petrol boru hattı Sırbistan’ın Dostluk petrol boru hattına bağlanarak daha ucuz Ural ham petrolü ile tedarik edilmesini sağlayacak” dedi.

Druzhba ya da Dostluk boru hattının güney kolu, Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’ne uzanıyor. Bu hat yıllardır üç ülkenin rafinerileri için birincil tedarik kaynağı.

Kovacs, Sırbistan’ın petrol tedarikinin büyük ölçüde Hırvatistan üzerinden geçen bir boru hattıyla sağlandığını ancak “kabul edilen yaptırımlar nedeniyle bunun gelecekte mümkün olamayacağını” belirtti.
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