Acarer’e Berlin’deki evinde bıçaklı saldırı

BirGün yazarı Erk Acarer, Berlin’de bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Acarer, “Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım” ifadelerini kullandı.







Hayati bir tehlikesi olmadığını açıklayan Acarer, “Hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek” dedi. Saldırı sonrası yaralanan Acarer bir de fotoğraf paylaştı.





ALMANYA’YA ERDOĞAN’DAN MESAJ





Acarer’e yapılan saldırı haberini paylaşan Can Dündar, saldırının Erdoğan’dan Almanya’ya direk mesaj olduğunun altını çizdi.





Acarer’e geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, “Erk Acarer insandır, gerçek gazetecidir, onurumuzdur ve gerçeklerin peşindedir. Erk Acarer’e saldıranlar ise gerçeklere ve insanlığa düşman olanlar ve de gerçeklerin karşısında söyleyecek sözü olmayanlardır” dedi.





Gazeteci Merdan Yanardağ da saldırıya uğrayan Acarer’e destek vererek, “Geçmiş olsun kardeşim… Yanındayım, her şeyimle.. Gericiliği ve faşizmi yeneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” paylaşımı yaptı.