Acı gerçeği açıkladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 5 milyon 238 bine, can kaybı 337 bine ulaşırken, dünya ekonomisine dair belirsizlikler artıyor.





Amerikan Merkes Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Covid-19 topluluğunuzu nasıl etkiler?" başlıklı tele-konferans toplantısında benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söyledi.







POWELL: SON 10 YILIN BÜTÜN BİRİKİMİ ŞİMDİDEN YOK OLDU





Bunun ani ve sert bir gerileme olduğuna dikkati çeken Powell, "Son 10 yılın birikimlerini şimdiden yok etti ve ülke çapında şiddetli sancıya sebep oldu. Yük yayılmış olsa da eşit olarak dağılmış değil. Bunun zorluğunu göğüsleyenler ona en az dayanabilecek olanlar." değerlendirmesinde bulundu.





Fed Başkanı Jerome Powell, Amerika'da işsizliğin yüzde 20-25'i bulabileceğine söyledi.





Powell, ekonomik gerilemenin acısının geleceğe dair belirsizliğin yanı sıra normal hayatın altüst olmasıyla birleştiğini dile getirerek, "Şu an tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz, çünkü virüse dair sorular görünümü karmaşıklaştırıyor." dedi.





FED BAŞKANI YARDIMCISI: İLAVE DESTEK GEREBİLİR





Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida katıldığı bir başka tele-konferans toplantısında ekonomik gerilemenin süresi ve derinliğine dair olağanüstü bir belirsizlik olduğunu vurguladı.





Clarida gidişatın virüsün seyrine ve salgını kontrol altına almaya yönelik uygulanan kamu sağlığı politikalarına bağlı olduğunu dile getirdi.





Ekonomik faaliyetin ve iş gücü piyasasının tam olarak toparlanmasının biraz zaman alacağını vurgulayan Clarida 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ekonominin büyümeye ve işsizlik oranının düşmeye başlayacağını bildirdi.





Clarida, "Virüsün seyri ve sebep olduğu ekonomik gerilemenin derinliğiyle süresine bağlı olarak hem parasal hem de mali politikalarda ilave destek gerekebilir." diye konuştu.