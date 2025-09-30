Samanyolu Haber /Gündem / Acı haber: İzmir karakol saldırısında şehit sayısı 3 oldu /30 Eylül 2025 20:00

Acı haber: İzmir karakol saldırısında şehit sayısı 3 oldu

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru yaşamını yitirdi. Böylece şehit sayısı 3’e yükseldi.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan ve o günden beri hastanede yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Ömer Amilağ, doktorların tüm çabalarına rağmen 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Saldırıda yaralanan diğer polis memuru Murat Dağlı ile bir vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olayın hemen ardından çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen babasının da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Saldırganın annesi ve diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
