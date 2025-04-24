Samanyolu Haber /Gündem / Acı itiraf: 'Onbinlerce insan alenen sosyal ölüme mahkum edilmiş durumda' /24 Nisan 2025 10:37

Acı itiraf: 'Onbinlerce insan alenen sosyal ölüme mahkum edilmiş durumda'

KHK’lı bir öğretmenin Manavgat Kaymakamlığı’nın talimatıyla servis şöförlüğü işinden atılmasına DEVA Partisi'nden tepki geldi.

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Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat İdris Şahin, KHK’lı bir öğretmenin Manavgat Kaymakamlığı’nın talimatıyla servis şöförlüğü işinden atılmasına tepki gösterdi. 

“Üzerinden 8 buçuk yıl geçmesine rağmen, KHK’lılara yönelik ayrımcılık ve ötekileştirme ne yazık ki hala devam ediyor.” ifadelerini kullanan İdris Şahin, ardından şunları yazdı: “KHK’lıların servis şoförlüğü yapmasına dahi izin verilmemesi ne vicdana ne de hukuka sığar. On binlerce insan, alenen sosyal ölüme mahkum edilmiş durumda. Bu büyük adaletsizlik sona ermeden, ülkemizin gerçek bir hukuk devleti olması mümkün değildir. Artık bu acılarla yüzleşmenin ve KHK dramına son vermenin zamanı…”

Ne olmuştu?
Manavgat’ta servis şoförlüğü yapan KHK’lı bir öğretmenin, Kaymakamlığın talimatıyla işten atıldığı ortaya çıkmıştı. Haberin ayrıntılarını aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz…

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