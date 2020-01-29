Acı ne çabuk unutuldu!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın ev yıkıldı, 200'den fazla ev ağır hasar gördü.





İlgili kurumlarla birlikte sivil toplum kuruluşları depremin yaralarını sarmaya çalıştığı Elazığ’da konut sıkıntısı had safhaya çıktı.





EN DÜŞÜK KİRA 1.500 TL'YE FIRLADI





Evleri hasar görenler ve geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar kiralık ev aramaya başladı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkânsız hâle geldiği şehirde birçok ev sahibi kira fiyatını iki katına çıkardı.



Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ila 1.500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1.500 ila 2 bin liraya yükseldi.

Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.



Emlakçılar, fırsatçılıktan vazgeçilmesini isterken, kiralık ev arayan depremzedeler de ev sahiplerine insaflı olmaları çağrısında bulundu.







Elazığ Sivrice Depremi'nde 100'e yakın bina yıkıldı, 600'den fazla bina ise ağır hasar gördü. Depremde 41 kişi hayatını kaybetti.





İKİ KATI KİRAYA RAZI OLSALAR DA EV YOK!







Depremzedeler, bu durum karşısında kabul ettikleri yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Birçoğu sokaklarda ev arayanlar, iki katına çıkan kiralara razı olmalarına rağmen ev bulamadıklarını ifade ediyor.





Emlakçıları dolaştıklarını ve sonuç alamadıkları için sokak sokak kiralık ev aradıklarını anlatan bir depremzede, "Deprem öncesi 700 lira olan eve şimdi 1.500 lira istiyorlar. Bin lira olan ev için de 2 bin lira talep ediyorlar. Yardım etmek yerine birçok ev sahibi maalesef fırsatçılık yapıyor." diye konuştu.





Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından kiraların fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi. Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak, "Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz." dedi.