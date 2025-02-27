Acı tablo: 0-6 yaş grubunda 759 çocuk cezaevinde

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 2024 Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre hapishanelerde anneleriyle kalan 0-6 yaş grubunda 759 çocuk bulunuyor.





İşkence Ve Kötü Muamele Devam Ediyor

Cumhuriyet’ten Mert Öner’in haberine göre, İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri tarafından sunulan raporda, cezaevleriyle ilgili çeşitli kaynaklardan toplam 7 bin 349 ihlal belirlenirken, en çok ihlalin sırasıyla bin 534, bin 447 ve bin 93 ihlal ile “İşkence ve Kötü Muamele”, “İletişim Hakkı ve Tecrit” ve “Sağlık Hakkı” alanlarında görüldüğüne dikkat çekildi.





Kapasite Fazlası Mahsus Sayısı 84 Bin

Resmi kaynaklara dayandırılan verilere göre Türkiye’de kapasitesi 299 bin 940 kişi olan 395 ceza infaz kurumunda toplam 384 bin 216 kişi tutuluyor. Buna göre cezaevlerindeki kapasite fazlası mahsus sayısı en az 84 bin.





0-6 Yaş Grubunda 759 Çocuk Bulunuyor

Raporda yer alan diğer verilere göre 2024 itibarıyla hapishanelerde anneleriyle kalan 0-6 yaş grubunda 759 çocuk bulunuyor.





709 Mahkum Hayatını Kaybetti

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2024’ün ilk 11 ayında, 709 tutuklunun hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesine değinilen raporda, “Hapishanelerin yapımı için merkezi bütçeden Adalet Bakanlığı’na 2025’te 1.2 milyar TL, 2027 sonuna kadar ise 23.5 milyar TL ayrılacağı açıklanmıştır. Bu can yakıcı soruna yeni hapishaneler yaparak cevap vermeleri, birer cinayete dönüşen tutuklu ölümlerinin devam edeceğini göstermektedir” denildi.