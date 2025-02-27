Samanyolu Haber /Gündem / Acı tablo: 0-6 yaş grubunda 759 çocuk cezaevinde /27 Şubat 2025 13:12

Acı tablo: 0-6 yaş grubunda 759 çocuk cezaevinde

İnsan Hakları Derneği'nin 2024 raporuna göre cezaevlerinde anneleriyle kalan 0-6 yaş grubunda 759 çocuk bulunuyor. Rapora göre cezaevlerinde kapasite fazlası 84 bin tutuklu yer alıyor.

SHABER3.COM

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 2024 Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre hapishanelerde anneleriyle kalan 0-6 yaş grubunda 759 çocuk bulunuyor.

İşkence Ve Kötü Muamele Devam Ediyor
Cumhuriyet’ten Mert Öner’in haberine göre, İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri tarafından sunulan raporda, cezaevleriyle ilgili çeşitli kaynaklardan toplam 7 bin 349 ihlal belirlenirken, en çok ihlalin sırasıyla bin 534, bin 447 ve bin 93 ihlal ile “İşkence ve Kötü Muamele”, “İletişim Hakkı ve Tecrit” ve “Sağlık Hakkı” alanlarında görüldüğüne dikkat çekildi.

Kapasite Fazlası Mahsus Sayısı 84 Bin
Resmi kaynaklara dayandırılan verilere göre Türkiye’de kapasitesi 299 bin 940 kişi olan 395 ceza infaz kurumunda toplam 384 bin 216 kişi tutuluyor. Buna göre cezaevlerindeki kapasite fazlası mahsus sayısı en az 84 bin.

0-6 Yaş Grubunda 759 Çocuk Bulunuyor
Raporda yer alan diğer verilere göre 2024 itibarıyla hapishanelerde anneleriyle kalan 0-6 yaş grubunda 759 çocuk bulunuyor.

709 Mahkum Hayatını Kaybetti
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2024’ün ilk 11 ayında, 709 tutuklunun hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesine değinilen raporda, “Hapishanelerin yapımı için merkezi bütçeden Adalet Bakanlığı’na 2025’te 1.2 milyar TL, 2027 sonuna kadar ise 23.5 milyar TL ayrılacağı açıklanmıştır. Bu can yakıcı soruna yeni hapishaneler yaparak cevap vermeleri, birer cinayete dönüşen tutuklu ölümlerinin devam edeceğini göstermektedir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acı tablo: 0-6 yaş grubunda 759 çocuk cezaevinde Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:56:55