Samanyolu Haber /Dünya / Acı tablo: 11 yılda 52 bin insan göç yollarında hayatını kaybetti /30 Nisan 2025 12:02

Acı tablo: 11 yılda 52 bin insan göç yollarında hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014'ten bu yana 52 binden fazla kişinin krizden etkilenen ülkelerden kaçarken öldüğünü bildirdi.

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IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, göç edenlerin çoğunun tehlikeli yolculuklara tamamen çaresizlikten başladığı, bu kişilerin güvensizlik, çatışma, felaket ve diğer insani krizlerden kaçtığı bildirildi.

Açıklamada, "2014'ten bu yana 52 binden fazla kişi krizden etkilenen ülkelerden kaçmaya çalışırken öldü. Bu rakam, aynı süreçte küresel olarak kaydedilen tüm göçmen ölümlerinin yaklaşık 4'te 3'üne tekabül ediyor. Bunlar arasında, genellikle güvenli olmayan koşullarda mahsur kalarak kriz bölgelerinde ölen 39 binden fazla kişi, çatışma veya felaketten kaçmaya çalışırken ölen 13 bin 500'den fazla insan yer alıyor." denildi.

Afganistan'da 2021'deki siyasi gelişmelerden sonra ülkeyi terk eden 5 binden fazla kişinin transit geçişlerde öldüğü kaydedilen açıklamada, Myanmar'dan kaçan 3 bin 100'den fazla Arakanlı Müslümanın gemi kazalarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Orta Akdeniz'in yaklaşık 25 bin kişinin denizde kaybolmasıyla dünya genelinde en ölümcül göç rotası olmaya devam ettiğine de işaret edildi.

Zorunluluktan dolayı hareket halinde olan kişileri korumak adına yeterli adımların atılmadığına vurgu yapılan açıklamada, bu konuda küresel işbirliği çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Bu sayılar, insanların güvensizlik, fırsat eksikliği ve diğer baskılar nedeniyle ellerinde güvenli veya uygulanabilir seçenekleri kalmadığında hayatlarını riske attıklarına dair trajik bir hatırlatmadır." ifadelerini kullandı.

Zor durumdaki toplulukların istikrar ve fırsat oluşturması için yatırım yapılması gerektiğine de işaret eden Pope, böylelikle göçün bir zorunluluk yerine tercih olacağını kaydetti.
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