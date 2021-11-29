Açık görüşe gidecekler dikkat!

Korona virüsü pandemisi nedeniyle ceza infaz kurumlarında uzun süredir açık görüşe izin verilmiyor. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 tedbirlerini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler başlayacak.







Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklularla yapılacak açık görüşlerde HES kodunda riskli görünenler ceza infaz kurumlarına alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunluluğunun yanı sıra, yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak. Öte yandan açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlı olacak.





ZİYARETÇİLERE SAYI SINIRLAMASI





Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocukları ile yapılmasına izin verileceği belirtildi.





Bakanlık tarafından yapılan açıklamada görüş için belirlenen kurallar şu şekilde sıralandı:





-Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve önlemler alınacak.





-Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.





-Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.





-Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.





-6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek.





-Covid-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek.





-Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.





-Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.





-İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.





-Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenmesi sağlanacak.