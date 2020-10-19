Samanyolu Haber /Ekonomi / Açık şimdiden 245 milyar TL! /19 Ekim 2020 11:42

Açık şimdiden 245 milyar TL!

Korona salgını ve ekonomik krize aldırış etmeden yandaş işadamlarına Hazine garantili ihaleler veren, makam arabası ve Saray saltanatından zerre kadar taviz vermeyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti bütçe açığında rekorlar kırıyor. 2020 yılında en az 200 milyar TL açık vereceği tahmin edilen hükûmet 2021 bütçesinde bütçe açığını 245 milyar TL'ye çıkaracak.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilen bütçe teklifinde vatandaşın sırtındaki vergi yükü artırılıyor. Buna mukabil bütçedeki kara delik büyümeye devam ediyor. 

2021 yılında vatandaş 922,7 milyar TL vergi tahsil edilecek. 213,7 milyar TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV, 195,3 milyar TL Gelir Vergisi ödenecek.

Bütçede kamu kurum ve kuruluşlarına 19,1 milyar lirası yatırım olmak üzere 211,4 milyar TL kaynak ayrıldı. Sağlık yatırımları için ayrılan kaynak ise 11,6 milyar TL’den 20,1 milyar TL’ye çıkarıldı. 

ÖTV, KDV DERKEN YÜK YİNE VATANDAŞIN SIRTINDA

Vergi gelirlerinin 213,7 milyar TL’si ÖTV, 195,3 milyar TL’si Gelir Vergisi; 194,9 milyar TL’si ithalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV), 105,2 milyar TL’si Kurumlar Vergisi; 70,6 milyar TL’si de dahilde alınan KDV’den oluştu. Vergi dışı gelir hedefi ise 178,4 milyar TL.

Cari transfere 536 milyar TL, personel giderine 326,6 milyar TL, faiz giderine 179,5 milyar TL, sermaye giderine 103,7 milyar TL, kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderine 89,1 milyar TL, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar TL ayrıldı.

Bütçeden yerel yönetimlere 114 milyar TL tahsis edilecek.

2021 YILI BÜTÇESİNDE BAZI KALEMLER:

Bütçe giderleri: 1 trilyon 346,1 milyar TL
Faiz hariç giderler: 1 trilyon 166,6 milyar TL
Bütçe gelirleri: 1 trilyon 101,1 milyar TL
Vergi gelirleri: 922,7 milyar TL
Bütçe açığı: 245 milyar TL 


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