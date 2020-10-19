Açık şimdiden 245 milyar TL!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilen bütçe teklifinde vatandaşın sırtındaki vergi yükü artırılıyor. Buna mukabil bütçedeki kara delik büyümeye devam ediyor.





2021 yılında vatandaş 922,7 milyar TL vergi tahsil edilecek. 213,7 milyar TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV, 195,3 milyar TL Gelir Vergisi ödenecek.





Bütçede kamu kurum ve kuruluşlarına 19,1 milyar lirası yatırım olmak üzere 211,4 milyar TL kaynak ayrıldı. Sağlık yatırımları için ayrılan kaynak ise 11,6 milyar TL’den 20,1 milyar TL’ye çıkarıldı.





ÖTV, KDV DERKEN YÜK YİNE VATANDAŞIN SIRTINDA





Vergi gelirlerinin 213,7 milyar TL’si ÖTV, 195,3 milyar TL’si Gelir Vergisi; 194,9 milyar TL’si ithalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV), 105,2 milyar TL’si Kurumlar Vergisi; 70,6 milyar TL’si de dahilde alınan KDV’den oluştu. Vergi dışı gelir hedefi ise 178,4 milyar TL.







Cari transfere 536 milyar TL, personel giderine 326,6 milyar TL, faiz giderine 179,5 milyar TL, sermaye giderine 103,7 milyar TL, kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderine 89,1 milyar TL, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar TL ayrıldı.





Bütçeden yerel yönetimlere 114 milyar TL tahsis edilecek.





2021 YILI BÜTÇESİNDE BAZI KALEMLER:



Bütçe giderleri: 1 trilyon 346,1 milyar TL Faiz hariç giderler: 1 trilyon 166,6 milyar TL Bütçe gelirleri: 1 trilyon 101,1 milyar TL Vergi gelirleri: 922,7 milyar TL Bütçe açığı: 245 milyar TL





