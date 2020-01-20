Samanyolu Haber /Dünya / Açıkça söyledi: Darbe girişimini 6 gün önceden haber alınca tuzak kurduk /20 Ocak 2020 13:04

Açıkça söyledi: Darbe girişimini 6 gün önceden haber alınca tuzak kurduk

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki 'darbe girişimi'ni anlattı: "Şahsıma yönelik komployu 6 gün önce öğrendim. Ancak hainleri açığa çıkarmak ve olası bir kalkışmanın boyutlarını anlamak için hiçbir önlem almadım."

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Nisan 2019’da kendisine karşı hazırlanan darbe girişiminden 6 gün önce haberdar olduğunu ancak ‘hainleri açığa çıkarmak ve olası bir kalkışmanın boyutlarını anlamak için’ müdahale etmediğini açıkladı.

Washington Post gazetesine röportaj veren ve darbe girişimi hakkında detaylı açıklamalar yapan Maduro, “Şahsıma yönelik komployu 6 gün önce öğrendim. Ancak hainleri açığa çıkarmak ve olası bir kalkışmanın boyutlarını anlamak için hiçbir önlem almadım” dedi.

Muhalefetin kendi saflarında gördüğü Venezuela Yüksek Mahkemesi Başkanı Michael Moreno ile Savunma Bakanı Vladimir Padrino’nun, darbe girişimin tüm detaylarını kendisine bildirdiğini anlatan Maduro, “20 Nisan’da yaptığımız bir toplantı sırasında dönemin Venezuela İstihbarat Servisi Başkanı Christopher Figuera’nın darbeyi destekleyenlerin safına geçtiğini söylediler ve onu görevden almamı tavsiye ettiler. Ancak Figuera için tuzak kurmaya karar verdim. Bunun sonucunda önce Kolombiya’ya, oradan da ABD’ye kaçmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Darbecilerin ne kadar ileri gideceğini görmek için hiçbir önlem almadığını ve girişimi 24 saat kala çökertmeyi planladığını kaydeden Maduro, ancak muhaliflerin darbe girişimine planlanandan erken başladığının altını çizdi.

Washington Post, darbe girişiminin 1 Mayıs’ta yapılmasının planlandığını ancak bu tarihin bir gün önce alındığını yazdı.
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