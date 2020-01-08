Açıklama sonrası kritik iddia

Buna göre, Trump yönetimi, 'suikast timi' olarak da bilinen 75'inci Ranger Alay'ını Ortadoğu'ya gönderme kararı aldı.AKP yanlısı Yeni Şafak Gazetesi'nin Politico'ya dayandırdığı iddiaya göre, üst düzey bir Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yetkilisi, 75'inci Ranger Alayı kriz bölgesine gönderilecek.





Irak ile ABD arasında, Amerikan askerlerinin çekilip çekilmeyeceğine dair bir polemik devam ederken, Trump yönetiminin Irak'a söz konusu suikast timini gönderme kararının gerilimi ne yönde etkileyeceği merak konusu.





Habere göre, 75. Ranger Alayı, 36 yıldır aktif ve misyon icra ediyor. 3 bin 600 kişiden oluşan hafif piyade özel operasyon birliği olarak bilinen tugayın bölgeye sevki, ABD'nin bundan sonraki süreçte de benzer suikastler düzenleme taktiği izleyeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.