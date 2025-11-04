Açıklaması için yarına kadar süre verdi: Özgür Özel, Akın Gürlek hakkında ne biliyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek vardı.





Özel, Akın Gürlek'e yarın akşama kadar süre vererek maaşı dışındaki gelirlerini açıklamaya davet etti. Kanuni olarak hakim ve savcıların görevi dışında geliri olamayacağının altını çizen Özel, açıklama yapılmaması halinde Gürlek'le ilgili elindeki belgeleri yarın mitingde açıklayaığını söyledi.





AKIN GÜRLEK'E SÜRE VERDİ: BAŞKA GELİRİN VAR MI?

"Hakimler Savcılar Kanunu'nun 2802 48. maddesinin son fıkrası şöyle. Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum. Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan" diyen Özel "Sözlü sorular sözlü sorular süresi içinde yanıtlanır ve meclise gelip muhatabının yüzüne okunurdu. Tatmin olmazsa yeni soru sorardı. Yarın akşama kadar bu sözlü soruma cevap bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorumun cevabını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına ilgili belgeleri yolluyorum. Sözlü sorumum süresi yarın akşam bitiyor. Hadi bakalım" ifadelerini kullandı.



