Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Omicron varyantının hızla yayılması sonrasında etkisi azalma eğilime giren koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti.

"AÇIKLANAN RAKAMLARI 40'LA ÇARPIN"





Uzmanlar, maske yasağının kaldırılmasının ardından salgının hâlâ devam ettiğini belirterek, tedbirlerin devam etmesi gerektiği konusunda yurttaşları uyarmıştı.Vakaların yükselişe geçmesiyleHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarının açıklanan rakamlardan çok daha fazla olduğunu söyledi.Ceyhan şöyle devam etti:"En büyük yanlışlardan biri tedbirleri kaldırmak. Temas o kadar arttı ki, pandemi öncesinden daha fazla temas etmeye başladık. Dikkat ederseniz tedbirler kalktıktan sonra nedeni bilinmeyen hepatitler, maymun çiçeği hastalığı gibi hastalıklar çıkmaya başladı. Her taraf hasta dolu, yetişkin ve çocukların tamamında çok sayıda hasta var.""Aşılama oranı normalden düşük, önlemler normalden az. Türkiye'ye girerken hiçbir kontrol yok. Turizm sezonundayız ve en çok varyant gören ülkelerden insanlar ülkemize geliyor. Vakaların salgının başından beri en yüksek vaka sayısı olduğunu düşünüyorum. Açıklanan rakamları en az 40'la çarpın. Devletin yaptığı hatadan geri dönmesi lazım. Unutulmamalıdır ki en büyük dalga geçen yaz yazanmıştı."