Açıklanan Rezervi çıkarmak için ne kadar para lazım!

Fatih Birol, Türkiye'nin doğalgaz ithal ettiği ülkelerle yeniden pazarlık yapabileceğini vurgularken Tuna-1 bölgesinde bulunan rezervin 80 milyar dolarlık (588 milyar TL) kapasitesi olduğunu belirtti. Gazı çıkarmak için gereken kaynak, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin piyasa değerinden fazla. Türkiye gazı çıkarma işlemini milli imkanlarla mı yabancı ortaklarla mı yapacak merak ediliyor.



Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Birol, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birol, Karadeniz’de bulunan rezervin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyledi.





Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Birol, “Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek,” diyerek, mevcut yatırım ortamının doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti. Rusya’dan alınan doğalgazda önemli bir indirim gerçekleşebileceğini söyleyen Birol, “Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolarlık yatırım gerekebilir” dedi.





Birol’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:





Gaz sahasının keşfi Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasıdır. Bunu ölçeği ne kadardır hayatımızı ve Türkiye'nin enerji sektörünü ne kadar etkileyecek? Öncelikle saha büyük bir sahadır.









‘DOĞALGAZ İHRACATÇISI OLMAK ZOR’





Petrol ve doğalgaz sahalarını büyük, dev ve süper dev diye kategorilere ayırıyoruz. Bu dev kategorisini giren bir sahadır. Türkiye doğalgazda tamamen dışa bağımlı. Bu gaz bizim dışa olan bağımlılığımızı ciddi anlamda düşürecektir. Bugünden yarına Türkiye'nin hızla enerji ihracatçısı olması tabi ki zor.





‘CARİ AÇIK SORUNU BİTTİ DEMEK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR’





Ekonomiye katkısı en başta bu saha potansiyel olarak 80 milyar dolarlık bir değere tekabül edecektir. Cari açıkta enerji ithalatı faturamız birebir aynı nerdeyse ve bu doğalgaz faturasında ciddi bir düşüş sağlayacak. Biz hala doğalgaz ithal edeceğiz ama bu ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Cari açıkta enerji faturamızın büyük bir kısmı petrol ithalatına bağlı. Bu cari açık kısmına pozitif bir katkı yapacaktır ama cari açık sorunumuza bugünden yarına bitti demek de mümkün gözükmüyor.





‘ARTI BİR KOZ’





Gazı aldığımız Rusya, İran ve Cezayir'le uzun zamanlı kontratlar yapılıyor ve sona gelindiğinde (fiyatları) mevcut piyasa koşullarına göre aşağı veya yukarı çekmek için müzakereler oluyor. Dünyada gaz fiyatları düştü, siz de gaz fiyatlarını düşürün diyebiliyorduk, şimdi artı bir koz daha geldi. Evde ve sanayide kullandığımız fiyatları aşağı çekebilir.