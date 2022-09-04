Samanyolu Haber /Eğitim / Açıköğretime kayıt süresi uzatıldı /04 Eylül 2022 18:34

Açıköğretime kayıt süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi programlarına giriş, başvuru ve kayıt işlemlerinin, 17 Ekim Salı günü sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi programlarına giriş, başvuru ve kayıt işlemleri, 17 Ekim Salı günü sonuna kadar devam edecek.

İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor.
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