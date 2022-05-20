Samanyolu Haber /Gündem / "Acil olarak yol haritası açıklanmalı" /20 Mayıs 2022 19:34

"Acil olarak yol haritası açıklanmalı"

Türkiye'nin yüzde 88 oranında Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğdaya bağlı olduğunu, alternatif ithalat rotası oalrak belirlenen Hindistan pazarının da iptal olduğunu belirten eski TÜİK Başkanı Birol Aydemiz, "Acil olarak ilgili paydaşlarla istişare halinde buğday ithalat ve fiyatları ile ilgili yol haritası kamuoyuna açıklanmalı." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin buğday tedariği konusundaki sorunlara değinen ve bu konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi mesaj paylaşan eski TÜİK Başkanı Birol Aydemiz, Türkiye'nin yüzde 88 oranında Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğdaya bağlı olduğunu, alternatif ithalat rotası oalrak belirlenen Hindistan pazarının da iptal olduğunu belirterek, "Acil olarak ilgili paydaşlarla istişare halinde buğday ithalat ve fiyatları ile ilgili yol haritası kamuoyuna açıklanmalı." ifadelerini kullandı.

Aydemir'in paylaşımı şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta Hindistan'dan ilk kez buğday ithal edeceğimiz söylendi ancak Hindistan buğday ihracatına yasak getirdi.

Burada bir düzeltme yapmak gerekiyor: Hindistan'dan 2014 ve 2015 yıllarında zaten buğday ithalatı yaptık.

Asıl problem: 2021 yılında buğday ithalatımızın %88'inin !! Rusya ve Ukrayna'dan yapılmış olması. Bu ülkelerden ithalat yapılamaz veya yeteri kadar tedarik sağlanamaz ise ne olacak?

Diğer bir sorun ise fiyat artışları.

Bu iki ülkeden alınan buğdayın ton başına ortalama fiyatı:

2020 yılında 240 $,
2021 yılında 300 $,
2022/Nisan itibarıyla 360 $'a çıktı!!

Buğdayın dolar cinsi fiyat artışları yanında TL'nin son 1 yılda yaklaşık 2 kat değer kaybetmesi, zamları da maalesef ikiye katlayacak.

Acil olarak ilgili paydaşlarla istişare halinde buğday ithalat ve fiyatları ile ilgili yol haritası kamuoyuna açıklanmalı.


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