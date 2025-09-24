Samanyolu Haber /Gündem / 'Acil' toplanan YSK'dan CHP kongresi için flaş karar! /24 Eylül 2025 14:11

'Acil' toplanan YSK'dan CHP kongresi için flaş karar!

Yüksek Seçim Kurulu, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin iptalini talep eden mahkeme yazısı üzerine toplandı. YSK kongrenin devamına karar verdi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Bunun üzerine kongreyi düzenleyen Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak görüş talep etti.

YSK, kongreyle ilgili karar vermek üzere saat 13.30'da olağanüstü toplandı. 

"KONGRENİN DURDURULMASI ANAYASAYA AYKIRI"
Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin devam edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Yener'in açıklaması şöyle: 

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin 45. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 254 sayılı ana kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 201 25'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
