'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu

Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı.



Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



"Kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı."