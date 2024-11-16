Samanyolu Haber /Gündem / 'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu /16 Kasım 2024 11:37

'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU 39 operasyonunda Almanya'nın acil yakalama kararı çıkardığı uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul Şişli'de yakalandığını duyurdu.

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Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı."
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