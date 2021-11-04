Samanyolu Haber /Politika / “Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli” /04 Kasım 2021 22:02

“Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli”

İyi Parti'nin mevcut durumu konusunda değerlendirmelerde bulunan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, partinin oy oranının 2-3 aydır durgunluk döneminde olduğunu belirterek, Akşener'in 3 ay önceki konumuna geri dönmemesi durumunda oyların düşmeye başlayacağını tahmin ettiğini belirtti.

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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, İYİ Parti hakkında yaptığı analizi sosyal medya hesabından paylaştı. “Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek” diyen Özkiraz, “Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli” ifadelerini kullandı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, sosyal medya hesabından İYİ Parti’ye yönelik analizlerini paylaştı. İYİ Parti’nin “son 2-3 aydır durgunluk döneminde” olduğunu söyleyen Özkiraz, “Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek” ifadelerini kullandı.

“İNŞA EDİLEN GÜVEN KIRILIYOR”

“Dindar seçmene hitap etme çabasının tabanda yanlış anlaşıldığını ifade eden Özkiraz, İYİ Parti’nin ‘AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladığını’ öne sürdü.

“Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli” diyen Özkiraz’ın açıklamaları şöyle:

“Merkezden uzak kalma görüntüsü ve dindar seçmene hitap etme çabası tabanda yanlış anlaşılıyor ve 2 yılda inşaa edilen güven (AKP ile ile iş tutmaz algısı) kırılıyor. İYİ Parti AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladı.”

“O söylem Erdoğan'a kazandıran değil, Erdoğan'ın merkezden, MHP'nin de laiklikten uzaklaşmasına sebep olan söylemdi ve aslında İYİ Parti’ye ihtiyaç duyulmasına sebep olan buydu.”

“İYİ Parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi. Şimdi iyi parti kendisini doğuran hataları yapıyor. Çok uzun süren ‘rakibin konfor alanına girmeme’ akılcılığından uzaklaşıyor. Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli... ”

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