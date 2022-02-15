Acilen dini bilgide update lazım; Mürted öldürülür mü?

TR724 Yazarı Dr. Ahmet Kurucan, “Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat” kitabını TR724 ekranlarında Zeynep Kaya’ya anlattı.

Son yılların en tartışmalı konularından biri olan ve sözlük manasıyla “dinden dönme, İslamiyeti terketme” anlamlarına gelen “irtidat” konusunu kaleme alan Kurucan, irtidat kavramının Kur’an’da, hadiste, sahabe döneminde, fıkıhta ve tarihsel süreçteki yerini aktüel boyutuyla aktardı.

AHMET KURUCAN ÖZEL RÖPORTAJINDA ŞU SORULARA CEVAP VERDİ

– Ne demek İRTİDAT? MÜRTED? Bir de kitapta sıkça rastladığımız aktif irtidat ve pasif irtidat ne anlam ifade ediyor?





– İslam öncesi ve sonrası İRTİDAT kavramına verilen anlam nasıldı?

Din özgürlüğü ve İrtidat arasında bir tezat var mı?









– İslam dünyasında asırlardır İrtidat edene ölüm cezasının uygulanmasında en kuvvetli delil olarak gösterilen ayetler hangileri?





– Kur’andaki ayetleri okurken nuzül sebebine göre tasnifi mümkün mü? Ayetlerin muhatabı kim sorusunu sorarak okumak mı lazım?





– Mürtedin öldürülmesi münafık insanların yetişmesine zemin hazırlamaz mı?





– Hz. Ebu Bekir’in “namaz kılarız ama zekat vermeyiz” diyen bir topluluğa savaş açtığını ve bu konuda çıkış noktası itibariyle Hz Ömer ile muhalif olduğunu görüyoruz.

Orada bir din değişikliği söz konusu olmadığı halde neden savaş açılıyor?





– İrtidat eden insanlar için önce bir süre hapis cezası veriliyor, bu süre zarfında ikna edilmeye çalışılıyor eğer hala kararından dönmüyorsa öldürülüyor. Bu ölüm korkusuyla karar değişikliği yapılabilecek bir zemin değil mi?





– Osmanlı dönemine baktığımızda iridat eden kişilerin ağır cezalara çarptırıldığını ve öldürüldüğünü görüyoruz. Osmanlının gayri müslimlerin kendi dinlerini rahatça yaşayabildiği bir ortam oluşturduğu ve farklı din ve inançtaki insanlara saygı duyduğu tarihi okumalarından farklı bir osmanlı çıkıyor karşımıza “irtidat”

mevzuunda. Neden?





– Günümüzde İnsan hakları sözleşmeleri, İslam iş birliği teşkilatı, BM vs hepsi insani hakları savunmak için çalışmalar yaparken İslam ülkelerinde irtidat edenlerin öldürülüyor olması ve insanların genellikle İslam ülkelerinden özgür ülkelere doğru göç etme istekleri bir şeylerin değişmesi gerektiğinin göstergesi değil mi? İslam müslümanların elinde bu yanlış uygulamalarla daha ne kadar zulüm görecek?





– “Acilen dini bilgide update yani yenileme yapmamız lazım.” diyorsunuz nasıl bir update?





– Din özgürlüğü ile irtidat kavramı arasında bir tezat var mıdır?

– Kur’an-ı Kerim’de irtidat suçuna öngörülen somut ceza nedir?

– “Dinini değiştireni öldürün.” hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız?

– Mürtedin nikâhı düşer mi? Malları müsadere edilir mi?

– Sahabe mürtedlere karşı nasıl bir tavır ve tutum takınmıştır?







