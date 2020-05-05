Açılış maçına Galatasaray'ı istemediler

Romanya’da yapımı devam eden yeni stadın açılış maçını Steaua Bükreş taraftarları Galatasaray’la oynamak istedi. Ancak Stadın sahibi konumundaki ordunun takımı Steau ise Sarı-Kırmızılı takımı istemedi.





Romanya takımlarından Steua Bükreş Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni statları hakkında konuştu. Başkan Duckadam, Stadın açılış maçını Galatasaray’la oynamak istediklerini açıkladı. Ancak taraftarın bu isteğine Romanya ordusu karşı çıktı. Yeni stadyumun açılışı için Galatasaray ismi öne çıktı, ancak ülkenin ordusu buna müsaade etmediği belirtildi. Rumen Steau Bükreş takımı (FCSB) taraftarları Bükreş’te yapımı devam eden yeni stadyumun açılış maçını Galatasaray ile oynamak için kampanya başlattı. Skorer’in Rumen MediaFax haber ajansından aktardığı bilgiye göre kulüp başkanı Helmuth Duckadam, taraftarın Galatasaray ile ilgili bu isteğini memnuniyetle karşıladığını söyledi ancak karşılarına Romanya ordusu bu isteğe karşı çıktı.





NEDENİ İKİ KULÜP ARASINDAKİ ÇEKİŞME





2014’te Steau Bükreş ikiye bölündükten sonra Gigi Becali’nin sahibi olduğu asıl takım FCSB (Steaua Bükreş Futbol Kulübü) ismini alırken Steau ismini ordunun sahip olduğu 4. ligde oynayan ekip aldı. Stadın sahibi konumundaki Romanya ordusu burada sadece sahibi olduğu bu takımı ve milli takımı oynatmayı planlıyor, ihtilaflı olduğu birinci lig ekibi Becali’nin FCSB’sine izin vermek istemiyor. Romanya 1. liginde mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Bogdan Vintila’nın yaptığı FCSB, maçlarını belediyeye ait olan ve EURO 2020’de de ev sahipliği bulunan Ulusal Stadyum’da oynuyor. 95 milyon euro bedelle yapılan ve 32 bin kişi kapasiteye sahip olan stadyumun inşaatında sona gelindi, sonbaharda tamamlanması planlanıyor.