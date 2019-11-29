Açılışı defalarca ertelenen Berlin havalimanı için yeni tarih: 31 Ekim 2020

lmanya'nın başkenti Berlin'in yıllardır faaliyete girmesi beklenen üçüncü havalimanının 31 Ekim 2020'de açılacağı duyuruldu. Operatör şirket, daha önce yaptığı açıklamada, havalimanının Ekim 2020'de açılmasının hedeflendiğini belirtmiş ancak net bir tarih vermekten kaçınmıştı.





Havalimanının yer aldığı Brandenburg eyaletinin başbakanı Dietmar Woidke de "bu kez başarılı olunacağı" konusunda iyimser açıklamalarda bulunarak BER yönetimine güveninin tam olduğunu ifade etti. Woidke ayrıca açıklanan bu tarihin, havalimanını kullanacak olan tüm taraflar için planlama açısından önemli olduğunu belirtti.





Defalarca ertelenen açılış tarihi





İnşasına 2006 yılında başlanan Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı'nın (BER) açılışı, birçok kez gerçekleşen ertelemeler nedeniyle toplamda dokuz yıl gecikti. Havalimanı için planlanan ilk açılış tarihi 2011 yılının Ekim ayı idi.



