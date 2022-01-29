Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın açacağı binanın tavanı çöktü, fotoğraflayan personele soruşturma açıldı! /29 Ocak 2022 11:03

Erdoğan'ın açacağı binanın tavanı çöktü, fotoğraflayan personele soruşturma açıldı!

AKP'li Giresun Belediyesi tarafından yaklaşık 15 milyon liraya tadilat ettirilen ek hizmet binası resmi olarak açılışı yapılmadan tavanı çöktü. Sızan su için yerlere kovalar konuldu. Fotoğrafları çeken personel hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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Hizmet hareketine yönelik cadı avı ve gasp furyası kapsamında TMSF’ye geçen ve İl Özel İdare’ye devredilen bina 2019 yılında AKP’li Giresun Belediyesi tarafından 10 yıllığına ek hizmet binası yapılması için kiralandı.

Kent merkezinde harabe halindeki binanın tadilatı için ilk olarak 10 milyon liralık ihale yapıldı.

210 günde bitmesi gerekirken, 2.5 yıl süren tadilat iş ek ödenekler yapılarak yaklaşık 15 milyon liraya mal oldu.

Belediyenin bir çok servisi geçtiğimiz Ekim ayında ek binaya taşındı. Ancak resmi olarak açılışı yapılmadı.

ÇATISI ÇÖKTÜ

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından bugün toplu açılış töreniyle hizmete açılacağı belirtilen ek binanın çatısı, yağan kar nedeniyle çöktü.

Çatıdan düşen parçalar güvenlik nedeniyle merdiven boşluğuna serilen çelik ağlara takıldı. Çatıdan sızan su için yerlere kovalar konuldu.

Binanın son halini gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca, bu fotoğrafları çeken personel güvenlik kameraları incelenerek tespit edilip hakkında soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan Hizmet hareketine yönelik sistematik cadı avı soruşturmalarında yargılanan bina sahibi beraat edince, bu binanın da içinde bulunduğu ve el konulan mallarını geri almak için dava açtığı ve davanın devam ettiği belirtildi.



Erdoğan’ın 9 gün sonra açılışını yapacağı yol harabeye dönmüştü


Zonguldak'ta 22 Ocak'ta Erdoğan tarafından açılması beklenen Kilimli Sahil Yolu, dün şiddetli fırtınada harabeye dönmüştü.

Yapımı 2002 yılında Kilimli Belediyesi tarafından başlatılan ancak Karayolları Yol Ağı’nda bulunmadığı için tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu, 2011 yılında ihale edilmişti. İhaleyi alan şirket 120 günde teslim edeceğini açıkladı. Bölüm bölüm ihale edilen yolun yapımını üstlenen şirket, belirtilen sürede yolu teslim edemedi ve çalışmalar durdu.

YOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Daha sonra yol 2020 yılında bir kez daha ihaleye edildi. Toplamda yaklaşık 500 milyon liraya mal olan yol, 22 Ocak’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacaktı.

İSTANBUL HAVALİMANI KARGO BİNASI ÇÖKTÜ

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, yoğun kar yağışı sonucu çökmüştü. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin enkaz altında kaldığının görünmesine rağmen THY bunu inlar etmişti.


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