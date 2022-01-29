Erdoğan'ın açacağı binanın tavanı çöktü, fotoğraflayan personele soruşturma açıldı!

Belediyenin bir çok servisi geçtiğimiz Ekim ayında ek binaya taşındı. Ancak resmi olarak açılışı yapılmadı.





Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından bugün toplu açılış töreniyle hizmete açılacağı belirtilen ek binanın çatısı, yağan kar nedeniyle çöktü.

Diğer taraftan Hizmet hareketine yönelik sistematik cadı avı soruşturmalarında yargılanan bina sahibi beraat edince, bu binanın da içinde bulunduğu ve el konulan mallarını geri almak için dava açtığı ve davanın devam ettiği belirtildi.













Erdoğan’ın 9 gün sonra açılışını yapacağı yol harabeye dönmüştü





Zonguldak'ta 22 Ocak'ta Erdoğan tarafından açılması beklenen Kilimli Sahil Yolu, dün şiddetli fırtınada harabeye dönmüştü.



Yapımı 2002 yılında Kilimli Belediyesi tarafından başlatılan ancak Karayolları Yol Ağı’nda bulunmadığı için tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu, 2011 yılında ihale edilmişti. İhaleyi alan şirket 120 günde teslim edeceğini açıkladı. Bölüm bölüm ihale edilen yolun yapımını üstlenen şirket, belirtilen sürede yolu teslim edemedi ve çalışmalar durdu.



YOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ





Daha sonra yol 2020 yılında bir kez daha ihaleye edildi. Toplamda yaklaşık 500 milyon liraya mal olan yol, 22 Ocak’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacaktı.



İSTANBUL HAVALİMANI KARGO BİNASI ÇÖKTÜ





İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, yoğun kar yağışı sonucu çökmüştü. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin enkaz altında kaldığının görünmesine rağmen THY bunu inlar etmişti.







Hizmet hareketine yönelik cadı avı ve gasp furyası kapsamında TMSF’ye geçen ve İl Özel İdare’ye devredilen bina 2019 yılında AKP’li Giresun Belediyesi tarafından 10 yıllığına ek hizmet binası yapılması için kiralandı.Kent merkezinde harabe halindeki binanın tadilatı için ilk olarak 10 milyon liralık ihale yapıldı.bitmesi gerekirken,süren tadilat iş ek ödenekler yapılarak yaklaşıkmal oldu.Çatıdan düşen parçalar güvenlik nedeniyle merdiven boşluğuna serilen çelik ağlara takıldı. Çatıdan sızan su için yerlere kovalar konuldu.Binanın son halini gösteren