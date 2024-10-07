Aciller doldu taştı: Doktorlardan flaş uyarı!

Uzmanlar, özellikle ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı şikayetleriyle gelen çocuklarda vakaların çoğaldığını ve ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hastalanan çocukların evde izole edilmesi ve hekim kontrolü olmadan ilaç ya da gıda takviyesi kullanılmaması gerektiğini vurguladılar.





ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA ARTIŞ VAR

Posta'da yer alan habere göre, Doç. Dr. Deniz Aygün, sonbahar ve kış aylarına girilmesiyle solunum yolu enfeksiyonlarının beklenen düzeyde arttığını ve acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Belirtiler arasında yüksek ateş, öksürük, halsizlik, göz ve burun akıntısı gibi semptomlar olduğunu belirten Aygün, Kovid-19 vakalarının da arttığını ancak influenza ve rinovirüs gibi diğer solunum yolu virüslerinin de etkili olduğunu ifade etti.





Aygün, özellikle influenza aşısının yapılmasını ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı genel tedbirlerin alınmasını tavsiye etti. Sağlıklı beslenme ve mevsimine uygun gıdaların tüketilmesinin çocuklar için önemli olduğunu da ekledi. Ayrıca ailelerin ulusal aşı takvimine uygun hareket etmelerinin enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasıyla, solunum yolu enfeksiyonları hızla artış gösteriyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Sert, Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına dair önemli uyarılarda bulundu.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Sert, okulların açılmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda bulunan çocuklar arasında enfeksiyon oranının arttığını dile getirdi. Kovid-19’un pandemiye neden olmuş olmasından dolayı daha fazla korkulan bir virüs haline geldiğini ancak diğer solunum yolu virüsleri gibi gribal enfeksiyonlara dönüştüğünü ifade etti. Sert, özellikle ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleri olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini ve bulaşıcılığı engellemek için izole edilmelerinin önem taşıdığını vurguladı.Son haftalarda Kovid-19 vakalarında ve pozitiflik oranında artış yaşandığını belirten Sert, ailelere çocuklarının semptomları ciddileşmeden mutlaka bir hekime başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.Uzmanlar, ailelere çocuklara hekim kontrolü olmadan ilaç veya gıda takviyesi verilmemesi gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. Sert, çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en iyi yolunun dengeli ve yeterli beslenme olduğunu ve hijyen kurallarına uyulmasının enfeksiyonların yayılmasını engelleyebileceğini ifade etti.Kovid-19’a karşı korunmada detaylı temizlik ve hijyenin önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle el yıkama gibi basit önlemlerin hastalıktan korunmada etkili olduğunu vurguladılar.