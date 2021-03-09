'Açılma' felakete dönüşebilir, İzmir'de artış yüzde 50

'Denetimlerimiz sıklaşacak'





'Hastanelerde yoğunluk yok'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, normalleşme sürecine girilmesinin ardından Kovid-19 vakalarının arttığını dile getirdi.Köşger, "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44.39, 20-26 Şubat haftasında ise 53.42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66.47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış var" dedi.Kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik 14 bin kişiyle denetimlere devam ettiklerini, her gün farklı temalarla kontroller yapıldığını kaydeden Köşger, şöyle konuştu:"Denetimlerimiz sıklaşacak. İzmir'de vatandaşımızın uzun süren salgından sıkılmış olduğunu biliyoruz ancak biraz erken rehavete kapılmanın daha büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de bilmemiz lazım. Kontrollü normalleşme denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak. Buna riayet etmezsek rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek. Tekrar başa dönmüş olacağız. İzmir 4.5 milyonluk bir şehir. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Vatandaşın kendi sağlığını düşünerek kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz."Köşger, vatandaşların özellikle açık alanlarda yan yana oturarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini, buna bir de maskelerini çıkarmaları eklenince virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini söyledi.