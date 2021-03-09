Samanyolu Haber /Gündem / 'Açılma' felakete dönüşebilir, İzmir'de artış yüzde 50 /09 Mart 2021 12:36

'Açılma' felakete dönüşebilir, İzmir'de artış yüzde 50

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat-5 Mart'ta şehirdeki Kovid-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını söyledi. Köşger, hastanelerde yoğunluk olmadığını ancak kentte her gün 7-8 kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, normalleşme sürecine girilmesinin ardından Kovid-19 vakalarının arttığını dile getirdi.

Köşger, "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44.39, 20-26 Şubat haftasında ise 53.42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66.47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış var" dedi.

'Denetimlerimiz sıklaşacak'

Kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik 14 bin kişiyle denetimlere devam ettiklerini, her gün farklı temalarla kontroller yapıldığını kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Denetimlerimiz sıklaşacak. İzmir'de vatandaşımızın uzun süren salgından sıkılmış olduğunu biliyoruz ancak biraz erken rehavete kapılmanın daha büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de bilmemiz lazım. Kontrollü normalleşme denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak. Buna riayet etmezsek rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek. Tekrar başa dönmüş olacağız. İzmir 4.5 milyonluk bir şehir. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Vatandaşın kendi sağlığını düşünerek kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz."
'Hastanelerde yoğunluk yok'

Köşger, vatandaşların özellikle açık alanlarda yan yana oturarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini, buna bir de maskelerini çıkarmaları eklenince virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini söyledi.
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