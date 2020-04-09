"Açım" diye feryat eden kadına "Geber" demişti!

"Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi? Ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum." diyen Roman kadına "Geber!" diyen İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay sosyal medyada infiale sebep oldu.





Tepkiler üzerine Noğay görevden alındı.





Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.





Nail Noğay feryat eden muhtaç bir kadına el uzatmak yerine ona en ağır hakarette bulundu.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.





"SÖYLEMESİ AYIPTIR, ÇOCUKLARIMA KAHVALTI ETTİREMEDİM"





Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kadın “Şu anda çok mağdur durumdayım. Bu sabah, ayıptır söylemesi, çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti." dedi.





"Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Pastaneleri, çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek getirdim." diyen yaşlı kadın mağduriyetini şöyle dile getirdi: "Çoluk çocuğumuz var, açız yani aç, aç. Bana ne güzel diyorlar ki, ‘Çıkma, çıkma.’ Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Gelsinler evimin halini görsünler.”





İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay videoyu paylaşan hesaptan alıntı yaparak, “Geber!” diyerek yeniden paylaştı.





Görev tanımı “Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi” olan Noğay, yaklaşık 7 saat sonra, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.







