YouTube'de yayın yapan Yol TV'ye mülakat verenlerin anlattıkları Koronavirüs salgını ile birlikte ekonomik krizin vatandaşın belini nasıl büktüğünü gözler önüne serdi.





Vatandaşın, "Bayram alışverişi yapabildiniz mi?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu.





"AÇIZ" DİYENE HEMEN "VATAN HAİNİ" YAFTASI





Ekonominin kötü olduğunu belirterek Adalet ve Klakınma Partisi (AKP) hükûletine veryansın eden bir kadın korona günlerinde dağıtılan yardım ile ilgili "Günde 39 lirayı verin bakalım onlar geçinsin. 1.000'er lira göstermelik dağıttılar. Neye yetecek bu para? 'Açız' dediğinde 'vatan haini' deniliyor. Açız kardeşim, aç." dedi.





Yol TV'ye mülakat verenlerin çoğu bayramda tatile gidemediğini ve alışveriş yapamadığını belirtti.

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