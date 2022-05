Açız karnımızı doyuramıyoruz... Ev kredisi verelim beton yiyin!..

Bir ülkede her gün mü garip şeyler olur?Aklımızı dinlendirmek için bir gün bile ara verilmez mi?Hemen söyleyelim… Verilmez.Yine dün bizi yönetenler döviz kurunun burnu azıcık havaya kalkınca, telaşa düşüp halka ucuz konut kredisi vermeyi taahhüt ettiler.Kur Korumalı Mevduat ürünü kapsamında cebimizden alınan paralarla, mevduatlarını bankalara yatıranlara baz faiz artı kur değişimi kadar getiri yaratan bu ucube finansal türev ürünü, daha birkaç ay olmadan patladı, yok oldu.Ama ürünlerin sonu gelmez, bilirsiniz.Yerli ve milli niteliğe sahip olan açlık da ortada can yakarken akla hemen gündemi değiştirmek amacıyla çok eski ama yeni makyajla bir ürün daha sunuldu… Dolar kurunun 15 lirayı aşmasıyla beraber de hemen bu klasik ürün dillendirildi.Sıkı durun!Her şeyi değiştirecek, Türkiye’yi milli duyguların yoğunluğu ile açlıktan çıkaracak bir ürün: 2 milyon lira değeri civarında ilk defa ev alacaklara ucuz konut kredisi.Bunun tam anlamı nedir biliyor musunuz?Bunun anlamı,dir.Yani düşünün bir kere… Karşımızda bizi her bir ekonomik sorunun çözümünde inşaat sektörüne ve inşaat sektörü için verilen kredide arayan bir düşünce var. Bu hiç değişmedi ve değişmeyecek. Böyle olunca da ne bir kimse konut alabilecek ne de piyasalar durulacak bundan sonra.Daha kötüsü, başta 2 milyon liranın altında değeri olan tüm yeni konutların fiyatı 2 milyona gelecek, üzerinde olanlar da daha yukarılara tırmanacaktır.Kiralar artacak ve bunalım devam edecek.TARIM ARAZİSİ KONUT ALANI OLURSA: KONYA’DA BİR GARİP HİKÂYEKonya’da 1914-1934 yılları arasında Konya Valiliği İl Özel İdaresi’ne bağlı olarak “Numune Çiftlik” olarak kurulan bir işletme var. En son adı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü.Enstitü 1934 ile 1984 tarihleri arasında ise Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Yetiştirme(Hara) ve Araştırma (Zootekni) Kurumu şeklinde faaliyetine devam etmiş.1984 ile 1986 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Üretim İşletmesi daha sonra da 1987 tarihinden itibaren aynı arazi üzerinde Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak iki Araştırma Enstitüsü şeklinde çalışmalarına devam etmiş.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2002 tarihindeki kararı ile iki enstitü birleştirilerek “Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” adı altında çalışmalarını yürütmektedir.GIDA KRİZİ VE AÇLIKBirleşmiş Milletler’in daha iki gün önce uluslararası kıtlıktan bahsettiği bir ortamda gıdanın önemini tekrar tekrar vurgulamaya gerek yok sanırım.Tam da bu aşamada bu enstitüde ne oluyor biliyor musunuz?Konya’nın Karatay ilçesi, Çayır Mahallesindeki, araştırma ve üretimin yapıldığı Enstitüye ait bu arazide (Ada/Parsel: 2311/21) artık konutlar yükselecek.Nasıl mı?Şöyle… Türkiye’nin tarımına her yönüyle damga vuran bu Enstitünün tam 9,762,390.75 m2 arazisi Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı’na Kasım 2021’de hem de bedelsiz devredilmiş.Daha fazla bir şey yazmaya gerek yok bu konuda…TAKİP EDECEĞİZ bu süreci.