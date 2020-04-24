Açlık grevinde bir ölüm haberi daha...

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde makam odasına rehine alınıp öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili görülen dava kapsamında 2017 yılında tutuklanan Mustafa Koçak, başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti.





Mustafa Koçak, devam eden soruşturma kapsamında, Savcı Kiraz'ı öldüren Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin etmek suçlamasıyla 4 Nisan 2017 tarihinde tutuklanmıştı.





Koçak ile birlikte tutuklanan Cengiz Özel de saldırganları evinde barındırmakla suçlanmıştı.





Koçak aleyhine ifade veren bir tanığın beyanında, Mustafa Koçak'ın bir konuşma sırasında Kiraz'ı öldüren Şafak Yayla'ya silahı temin ettiğini kendisine bizzat söylediğini iddia etmişti.





'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarıyla yargılanan Mustafa Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Aynı dosyadan yargılanan Cengiz Özel de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı.





Mustafa Koçak, 'adil yargılanma talebiyle' tutuklu bulunduğu İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden açlık grevine başlamıştı.





29 kiloya düşen Koçak, dün gece açlık grevinin 297. gününde hayatını kaybetti.





Koçak'ın ölüm haberini Halkın Hukuk Bürosu Avukatları sosyal medya hesaplarından duyurdu.





Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Koçak'ın gözaltında işkence gördüğü, tanık dinlenmeden müebbet hapis cezasına çarptırıldığı savunularak müvekillerinin 'kendisi hakkında yalan söylediğini itiraf eden mahkemede dinlenmesini isteyerek' adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamış olduğu belirtildi. Halkın Hukuk Bürosu, Koçak'a işkenceyle yalan ifadeler imzalatıldığını savundu.





Ailesi, morgda bekletilen Koçak'ın cenazesini İstanbul'a götürmek istiyor.





Mustafa Koçak'ın ablası Ayşe Koçak, sosyal medya hesabından kardeşiyle yaptığı son telefon görüşmesini paylaşmış, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle kardeşinin telefon görüşmesini tamamlayamadığını belirtmişti.





Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunan Ayşe Koçak, kardeşi için destek çağrıları yapmıştı.





Savcı Kiraz'ın ölümüyle sonuçlanan rehine krizi nasıl gelişti?





Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan'ın öldürülmesinin yanı sıra Lobna Allami, Okan Özçelik, Volkan Kesanbilici, Erdal Sarıkaya, Aydın Aydoğan ve Burak Ünveren'in de aralarında olduğu, Gezi Parkı gösterileri sırasında yaralananlar hakkındaki soruşturma dosyalarını da yürütüyordu.





31 Mayıs 2015 tarihinde DHKP-C'li olduklarını belirtilen ve adliyeye avukat cübbesiyle girdikleri açıklanan Şafak Yayla Bahtiyar Doğruyol, Savcı Kiraz'ı makam odasında rehin alarak Berkin Elvan'ın ölümünden sorumlu olanların isimlerinin naklen yayında açıklanmasını istemişti. Bu talep yerine getirilirse savcı Mehmet Selim Kiraz'a bir şey yapılmayacağını ifade eden eylemciler üç saat mühlet vermişti. Ancak Kiraz'ın öldürülmesiyle sonuçlanan olayda rehineciler de düzenlenen operasyonda ölmüştü.





Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, "Teröristlerle telefonla iletişim kurulduğu bir anda, rehin alınmış olunan savcının odasından silah sesleri gelmesi üzerine emniyet birimlerimiz odaya operasyon yapmıştır" açıklamasını yapmıştı.





Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da altı saate kadar her türlü yöntemin denendiğini ama çabaların karşılık bulmadığını söylemişti.