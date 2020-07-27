Açlık grevindeki avukatlar Adli Tıp’a sevk edildi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’ın başvurusunu kabul ederek sağlık durumlarının tespiti için Adli Tıp Kurumunda muayene olmalarına karar verdi.







Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Timtik ve Ünsal’ın avukatları, ölüm orucundaki avukatlar için hem tahliye hem de Adli Tıp’a sevk edilmeleri yönünde talepte bulunmuştu. Mahkeme ise bu talebi, dosyanın incelemede olduğu Yargıtay’a iletti.





Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise mahkemeye verdiği yanıtta, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu konuda yetkili karar merci olduğunu, hüküm kurabileceğini iletti. Bunun üzerine mahkeme de talepleri kabul ederek Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmelerine karar verdi.







TAHLİYE TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR





Avukat Çiğdem Akbulut, Adli Tıp raporunun ardından tahliye taleplerinin de değerlendirileceğini söyledi.





Burhaniye Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Aytaç Ünsal 176 gündür, Silivri Cezaevinde tutuklu olan avukat Ebru Timtik de 207 gündür “adil yargılanma” talebiyle ölüm orucunda. Yargılandıkları Çağdaş Hukukçular Derneği Davası’nın dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde incelemede.



