Samanyolu Haber /Gündem / Açlık grevindeki avukatlar Adli Tıp’a sevk edildi /27 Temmuz 2020 19:20

Açlık grevindeki avukatlar Adli Tıp’a sevk edildi

Adil yargılanma talebiyle başladıkları ölüm orucunda kritik seviyeyi geçen avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’ın Adli Tıp Kurumu'nda muayene olma talepleri kabul edildi. Timtik ve Ünsal'ın avukatlarından Çiğdem Akbulut, Adli Tıp raporunun ardından tahliye taleplerinin değerlendirileceğini söyledi.

SHABER3.COM

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’ın başvurusunu kabul ederek sağlık durumlarının tespiti için Adli Tıp Kurumunda muayene olmalarına karar verdi.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Timtik ve Ünsal’ın avukatları, ölüm orucundaki avukatlar için hem tahliye hem de Adli Tıp’a sevk edilmeleri yönünde talepte bulunmuştu. Mahkeme ise bu talebi, dosyanın incelemede olduğu Yargıtay’a iletti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise mahkemeye verdiği yanıtta, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu konuda yetkili karar merci olduğunu, hüküm kurabileceğini iletti. Bunun üzerine mahkeme de talepleri kabul ederek Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmelerine karar verdi.

TAHLİYE TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Avukat Çiğdem Akbulut, Adli Tıp raporunun ardından tahliye taleplerinin de değerlendirileceğini söyledi.

Burhaniye Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Aytaç Ünsal 176 gündür, Silivri Cezaevinde tutuklu olan avukat Ebru Timtik de 207 gündür “adil yargılanma” talebiyle ölüm orucunda. Yargılandıkları Çağdaş Hukukçular Derneği Davası’nın dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde incelemede.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Açlık grevindeki avukatlar Adli Tıp’a sevk edildi Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:16:53