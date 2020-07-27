Samanyolu Haber /Ekonomi / Açlık sınırı 2 bin 400 liraya yükseldi /27 Temmuz 2020 20:17

Açlık sınırı 2 bin 400 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ, Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 2 bin 406 liraya, yoksulluk sınırı ise 7 bin 839 liraya yükseldi.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Temmuz 2020 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 2 bin 406 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira oldu.

Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarından ibaret. TÜRK-İŞ, Temmuz 2020 için açlık sınırını 2 bin 406 lira olarak açıkladı. Mevsim koşullarına bağlı olarak yaş sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan gerilemenin, mutfak harcamalarını azalttığı görüldü. Buna rağmen açlık sınırı net asgari ücretin (2 bin 324 lira) üzerinde gerçekleşti.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt dahil), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamaların dahil edildiği hesaplama ise yoksulluk sınırı olarak adlandırılıyor. TÜRK-İŞ verilerine göre bu rakam Temmuz 2020 itibariyle 7 bin 838 lira olarak hesaplandı.
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