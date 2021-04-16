Açlık sınırı 2 bin 716 TL'ye yükseldi

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıklamasını takiben hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırı verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 90.53 TL harcaması gerektiği belirtilen araştırmanın bazı verileri şöyle:







"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 716 TL’dir. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 395 TL olarak gerçekleşmiştir.







"18 YILDA AÇLIK SINIRI 6,51 KAT ARTTI"





2003 yılının mart ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 13.9 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 90.53 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.51 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.44 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 23.45 TL, yetişkin bir erkeğin 24.27 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 25.79 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 17.02 TL'dir.





"EN YÜKSEK MALİYET GRUBUNU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR"





Günlük harcamalarda Mart 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31.80 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.53 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.81 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.88 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6.64 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.44, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,38 TL harcama yapılması gerekmektedir.





3 BÜYÜK İLDE DURUM FARKLI





Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Mart 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 941 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 2 bin 871 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 668 lira olarak tespit edilmiştir.”