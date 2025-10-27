Açlık sınırı 30 bin lirayı geçti: Emekli ve Asgari ücretli ayın yarısında birşey alamıyor

Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın çalışmasına göre, yalnızca gıda harcamalarındaki artış değil, kira, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki yükseliş de yoksulluğun derinleşmesinde etkili oldu. Son bir yılda açlık sınırı 8 bin 37 lira, yoksulluk sınırı ise 23 bin 993 lira artış gösterdi.









KİRADAN ULAŞIMA TABLO DAHA DA AĞIRLAŞIYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ekim ayında 30 bin 61 liraya yükseldi. Bu rakam, halen 22 bin 104 TL olarak uygulanan net asgari ücretin 7 bin 957 lira üzerine çıkmış durumda. Açlık sınırının üzerinde yaşayanlar ise yoksulluk gerçeğiyle karşı karşıya: Ekim ayı itibarıyla yoksulluk sınırı 92 bin 238 liraya ulaştı.Gıda dışındaki temel giderler için gereken harcama ekim ayında 1.711 liralık artışla 62 bin 177 liraya ulaştı. Böylece gıda ve gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı aylık bazda 2 bin 382 lira artarak 92 bin lira bandını geçti. Elde edilen bu veriler, tek bir asgari ücretin yalnızca 22 günlük beslenme masrafını karşılayabildiğine işaret ediyor.Aynı dönemde, en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 lira ise yalnızca 17 gün yetecek düzeyde bir gıda harcamasına karşılık geliyor. Kamu çalışanlarının maaşları da yoksulluk sınırının oldukça altında kalıyor: Aile yardımı dahil 50 bin 534 liraya yükselen en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının ancak yüzde 55’ini karşılayabiliyor.Araştırma kapsamında Türkiye genelindeki yaygın market zincirlerinden toplanan fiyatlara göre, beslenme kalemlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Et, balık ve yumurta harcamaları kırmızı et fiyatındaki düşüşe bağlı olarak 280 lira azalırken, süt ve süt ürünleri için yapılması gereken harcama 155 lira artarak 6 bin 294 liraya yükseldi. Sebze için harcanması gereken tutar 290 liralık artışla 3 bin 498 liraya, meyve içinse 186 lira artışla 3 bin 281 liraya ulaştı.Un, ekmek, makarna için gereken harcama 144 lira artışla 2 bin 487 liraya çıkarken; pirinç ve bulgur harcamaları 1.212 lirayı buldu. Sadece zeytin harcaması sabit kaldı: 742 lira.Kalori bazlı hesaplamaya göre ekim ayı açlık sınırı, yetişkin bir erkek için 8 bin 777 lira, bir kadın için 6 bin 890 lira, genç birey için 9 bin 391 lira ve çocuk için 5 bin lira olarak ölçüldü.Gıda dışı harcamalar incelendiğinde, özellikle barınma ve ulaşım kalemleri öne çıktı. Ekim ayında kira dâhil barınma giderleri ortalama 18 bin 189 lira, ulaştırma harcamaları ise 17 bin 18 lira olarak belirlendi. Sağlık giderleri 2 bin 466 lira, eğitim harcamaları 1.667 liraya yükselirken, tatil-otel için yapılan harcama da 6 bin 625 liraya çıktı.