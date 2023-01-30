Samanyolu Haber /Gündem / Açlık sınırı asgari ücreti geçti /30 Ocak 2023 14:29

Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Türk-İş, ocak ayına dair açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, açlık sınırı 8 bin 864 lira olurken yoksulluk sınırı da 28 bin 85 liraya yükseldi. Buna göre zammın üzerinden bir ay geçmeden asgari ücretin alım gücü açlık sınırının altına geriledi.

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Türk-İş, açlık sınırının ocak ayında asgari ücreti aşarak 8 bin 864 liraya yükseldiğini açıkladı.

Ayrıca Türk-İş, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin ise 11 bin 557 lira olduğunu belirtti. Türk-İş’in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Cumhuriyetin 100. yılının ilk ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 108’e, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan ‘açlık sınırı’ ile ‘asgari ücret’ arasındaki açık şimdiden 360 TL’ye gelmiş oldu” denildi.

Açıklamada, “Net asgari ücret işveren ve hükümet oy çokluğuyla aylık net 8 bin 506 TL olurken yıllık temelde yüzde 100’lük bir artış yapılmış oldu. Ancak açlık sınırı bu süreçte yüzde 108’lik bir artış gösterdi ve aslında bu zam 2022 yılı içinde aylarca sürmüş olan alım gücü kayıplarını ortadan kaldırmış olmadı. İçerisinde olduğumuz yeni yıl yeni alım gücü kayıpları ile başlamış oldu” ifadelerine yer verildi.
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