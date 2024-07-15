Açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin lira üstüne çıktı!

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2024 Dönemi Raporu’nu açıkladı.
Buna göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 44 liraya, yoksulluk sınırı 65 bin 874 liraya ulaştı.
Böylece açlık sınırı, 17 bin 2 lira olan asgari ücret karşısında erimeye devam etti.
GÜNLÜK YAPILMASI GEREKEN HARCAMA 634 LİRA
Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin 604 lira olarak hesaplandı.
Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı 634,80 lira olarak saptandı.