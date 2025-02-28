Samanyolu Haber /Ekonomi / Açlık sınırı iki ayda asgari ücreti geçti /28 Şubat 2025 16:33

Açlık sınırı iki ayda asgari ücreti geçti

TÜİK şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını duyurdu. Verilere göre açlık sınırı 23 bin 323,86 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı 75 bin 973,49 TL'ye çıktı. Böylece, şubatta asgari ücret açlık sınırının 1219 TL üzerine çıktı.

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TÜRK İŞ’in açıkladığı şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 22 bin 131 TL'den 23 bin 323,86 TL’ye yükseldi.

Açıklanan verilere göre, yeni yılda 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret daha ocak ayında açlık sınırının altında kalmıştı. Şubatta ise açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 1219 TL’ye çıktı.

Yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL'den 75 bin 973,49 TL’ye çıktı.

'GEÇİM ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMELİ'

TÜRK İŞ’in raporunda, dar gelirli vatandaşların geçim koşullarının bozulmaya devam ettiği bildirilirken, çalışan kesimin gıda harcamalarında dahi tasarrufa gitmek zorunda kaldığının altı çizildi.

Raporda, “Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar ve emekliler için zorunlu harcama ile elde edilen gelir arasındaki fark giderilmeli ve geçim şartları iyileştirilmelidir” çağrısında bulunuldu.
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