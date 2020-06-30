Açtı ağzını, yumdu gözünü!

SAMANYOLUHABER- Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile kapatılmasının akabinde gözler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çevrilmişti.





Kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından açılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin ambleminin basılı olduğu yaka kartı ile kameraların karşısına geçen Davutoğlu, Erdoğan'a veryansın etti.





"DERİN BİR HÜZÜN VE HİCAP DUYDUM"





Davutoğlu, "Akademik değeri ve kalitesi konusunda her kesimin mutabık olduğu Şehir Üniversitesi’nin dün gece yarısı bir Cumhurbaşkanı kararı sonucunda kapatılması ile ilgili olarak huzurunuzdayım." diyerek konuşmasına başladı.





5 EKİM 2010: Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu (soldan 3'üncü), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (soldan 4'üncü) ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (soldan 5'inci) Şehir Üniversitesi'nin açılışında.

Davutoğlu, "Gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararını ve Cumhurbaşkanının şahsi imzasını gördüğümde başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kararda payı olanlar adına derin bir hüzün ve hicap duydum." dedi.





Erdoğan'ın attığı imza ile tarihe "üniversite kapatan siyasetçi" olarak geçdiğini belirten Davutoğlu, "Aynen konuyla ilgili nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen kanunda olduğu gibi bu kararı da bir gece yarısı yayınladılar. Gece yarısı yayınlayınca kararın vahametini örtebileceklerini zannediyorlar. Halbuki gecelerin de mutlak ve şaşmaz bir şahidi olduğunu unutuyorlar." ifadelerini kullandı.





EĞİTİMET GECE YARISI DARBE!





"Bir gece yarısı kararıyla, Türkiye’nin en kaliteli eğitim kurumlarından birine darbe yaptılar." diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: " Daha doğrusu Türkiye’nin geleceğine, gençlerin hayallerine ve bir bütün olarak Türkiye’nin eğitimine darbe yaptılar. Cumhurbaşkanı attığı bu imza ile nasıl bir Türkiye görmek istediğini de ilan etmiştir."





Şehir Üniversitesi Maltepe kampusü.





Cumhurbaşkanı, AKP ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiyesinde özgür düşünceye, bilgiye, liyakate ve emeğe yer olmadığının altını çizen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı, AKP ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiyesi adaletsizliğin, hukuksuzluğun ve keyfiliğin olduğu bir Türkiyedir. Farklı bir düşünce serdedilmesine, farklı bir siyasi görüş bildirilmesine tahammülleri yok. Farklı bir düşünceniz, görüşünüz, bağımsız bir yapınız varsa tehdit görülürsünüz ve cezalandırılırsınız." dedi.





DAVUTOĞLU: ERDOĞAN VE 28 ŞU:AKÇI ORTAKLARI BU ZULMÜ GURURLA ANLATSIN





Davutoğlu kapatma kararının hiçbir şekilde izahının olmadığını kaydederek, "Herkes biliyor. Arazi tahsisi tartışmasının da, banka kredisi kandırmacasının da, ödemeler gecikiyor mazeretinin de bir düzmeceden ibaret olduğunu herkes biliyor." diye konuştu.





Davutoğlu şunları dile getirdi: "Elbette bu kararı arsızca savunmaya çalışacak, kararın arkasında durmaya kalkacak, hiçbir ahlaki sınır tanımaksızın bu cürmü savunacak olanlar olacak. Artık Cumhurbaşkanı ve 28 Şubatçı ortakları gururla meydanlarda Şehir Üniversitesi’ni nasıl kapattıklarını anlatabilirler. Bu dönemi özetleyen bu zulmü gururla anlatabilirler."





"ERDOĞAN İYİ, FAKAT ÇEVRESİ KÖTÜ" ALDATMACASI





Gelinen noktada herkesin başını ellerinin arasına alıp düşünmesini gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Artık 'Cumhurbaşkanı (Erdoğan) iyi, fakat çevresi kötü' aldatmacasının daha fazla savunulacak hâli kalmamıştır." dedi.





Şehir Üniversitesi'nde okuyan kızının dün gece kararı öğrendikten sonra kendisine yönelttiği soruları aktarırken Davutoğlu'nun gözleri doldu.





Gelecek Partisi lideri, Allah'tan son bir niyazı olduğunu aktardı: "Allah'ım Şehir Üniversitesi'ni yeniden ihya edene dek emanetini alma."





Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile kapatıldı.