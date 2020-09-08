Samanyolu Haber /Ekonomi / Açtı ağzını yumdu gözünü /08 Eylül 2020 10:42

Açtı ağzını yumdu gözünü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tehditlerde bulundu.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin ile ekonomik ilişkilerini durdurma niyetinde olduğunu kaydetti.

Denizaşırı yatırım yapan Amerikan şirketlerini cezalandıracağını belirten Trump, Çin ile iş yapan firmaların federal ihaleleri kazanmalarını yasaklayacağını söyledi. 

Trump dün düzenlediği ve büyük kısmını Demokrat rakibine yönelik eleştirilere ayırdığı basın toplantısında, "Kritik imalat sektörü ürünlerimizi Birleşik Devletler'de imal edeceğiz. 'Made in America' vergi kredileri tesis edeceğiz ve istihdamı tekrar Birleşik Devletler'e getireceğiz ve Amerika'yı terk ederek Çin ve diğer ülkelerde istihdam oluşturan şirketlere Gümrük Vergisi uygulayacağız." dedi.

"ÇİN'İ KORONAVİRÜS'TEN SORUMLU TUTACAĞIZ"

Trump, ABD'li firmaları işaret ederek, "Eğer bunu burada yapamazlarsa, bırakalım bunu başka yerlerde yapmaları için büyük vergi ödesinler ve bunu ülkemize yollasınlar." dedi.

Trump, "Çin'e iş yaptıran şirketlerin federal kontrat kazanmasını önleyeceğiz ve Çin'i virüsün tüm dünyada yayılmasına göz yummaktan sorumlu tutacağız." şeklinde konuştu.

Trump son dönemlerde, ABD'de Çin şahinlerinin rüyası olan, ABD ekonomisini "koparma" fikrini dile getiriyor.

"Hâli hazırda yaptıklarımla kopma ya da Çin'e yoğun gümrük tarifesi getirmek olsun Çin'e olan bağımlılığımızı sona erdireceğiz." diyen Trump, "Zira Çin'e bel bağlayamayız ve onların şimdi yaptıkları gibi askeri güç oluşturmalarını istemiyorum ve bunu yapmak için bizim paramızı kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.
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