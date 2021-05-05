Samanyolu Haber /Dünya / Açtığı blogla geri döndü /05 Mayıs 2021 10:36

Açtığı blogla geri döndü

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlardan atılan eski ABD başkanı Donald Trump, internet üzerinden iletişime bir blog açarak geri dönüş yaptı.

SHABER3.COM

Eski ABD liderinin kendi sitesinde bulunan "Donald J. Trump'ın Masasından" isimli bölümde 45. Başkan'ın masasında bir deftere yazı yazdığı görülüyor. 

Sayfanın en tepesindeki videoda birkaç haber sunucusunun Twitter'ın Trump'ın hesabını bloke ettiğine dair anonsu duyuluyor ve "Sessizlik ve yalan zamanlarında bir özgürlük ışığı yükselir. Özgürce ve güvenlik bir şekilde konuşulabilecek bir yer. Direkt olarak Donald J. Trump'ın masasından" ifadeleri görülüyor.

Sayfada insanların Trump'ın yazdıklarını paylaşma veya beğenme seçeneği bulunuyor ancak site üzerinden cevap veremiyor veya yorum yapamıyorlar. 

Trump'ın salı günü açılan ama içinde geçen haftaya dair açıklamalar da bulunan sitesi kendisine muhalif olan kişiler arasında alay konusu oldu. Birçok kişi sitenin 2000'li yılların başındaki bloglara benzediğini söyledi.

Trump'ın kıdemli danışmanı Jason Miller, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın web sitesi son açıklamalarını ve ofisteki günlerinden öne çıkanları bulmak için çok iyi bir kaynak. Ancak bir sosyal medya platformu değil. O konuda da yakında daha çok bilgi verebileceğiz" diye konuştu.

Dünyanın bütün önde gelen sosyal medya platformları, Trump'ı Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle engellemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Açtığı blogla geri döndü Sonraki Haber >>

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:09