Açtığı blogla geri döndü



Eski ABD liderinin kendi sitesinde bulunan "Donald J. Trump'ın Masasından" isimli bölümde 45. Başkan'ın masasında bir deftere yazı yazdığı görülüyor.





Sayfanın en tepesindeki videoda birkaç haber sunucusunun Twitter'ın Trump'ın hesabını bloke ettiğine dair anonsu duyuluyor ve "Sessizlik ve yalan zamanlarında bir özgürlük ışığı yükselir. Özgürce ve güvenlik bir şekilde konuşulabilecek bir yer. Direkt olarak Donald J. Trump'ın masasından" ifadeleri görülüyor.





Sayfada insanların Trump'ın yazdıklarını paylaşma veya beğenme seçeneği bulunuyor ancak site üzerinden cevap veremiyor veya yorum yapamıyorlar.





Trump'ın salı günü açılan ama içinde geçen haftaya dair açıklamalar da bulunan sitesi kendisine muhalif olan kişiler arasında alay konusu oldu. Birçok kişi sitenin 2000'li yılların başındaki bloglara benzediğini söyledi.





Trump'ın kıdemli danışmanı Jason Miller, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın web sitesi son açıklamalarını ve ofisteki günlerinden öne çıkanları bulmak için çok iyi bir kaynak. Ancak bir sosyal medya platformu değil. O konuda da yakında daha çok bilgi verebileceğiz" diye konuştu.





Dünyanın bütün önde gelen sosyal medya platformları, Trump'ı Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle engellemişti.