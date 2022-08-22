Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilcalı'dan bir 'Fenerbahçe' transferi daha... /22 Ağustos 2022 21:25

Acun Ilcalı'dan bir 'Fenerbahçe' transferi daha...

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yönetimini devralan Acun Ilcalı'nın takımına bir Fenerbahçeliyi daha katmaya hazırlandığı ifade edildi.

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Cumhriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den 3. transferini gerçekleştirmek üzere. Allahyar Sayyedmanesh ve Ozan Tufan’ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği Dimitris Pelkas’a da imza attırıyor.

Fenerbahçe’deki sözleşmesi uzatılacak olan Pelkas, Hull City’ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Yabancı oyuncu fazlalığı olan Fenerbahçe Yunan kanat oyuncusunu Hull City’ye gönderecek.
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