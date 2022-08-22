Acun Ilcalı'dan bir 'Fenerbahçe' transferi daha...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den 3. transferini gerçekleştirmek üzere. Allahyar Sayyedmanesh ve Ozan Tufan’ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği Dimitris Pelkas’a da imza attırıyor.Fenerbahçe’deki sözleşmesi uzatılacak olan Pelkas, Hull City’ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Yabancı oyuncu fazlalığı olan Fenerbahçe Yunan kanat oyuncusunu Hull City’ye gönderecek.