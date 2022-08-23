Acun Ilcalı'dan 'Galatasaray operasyonu' iddiası

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'nın bu kez de Galatasaray'da forma giyen bir isimle ilgilendiği iddia edildi.







Fenerbahçe'de forma giyen bazı isimleri kadrosuna katmasıyla gündem olan Acun Ilıcalı'nın bu kez de sarı kırmızılılar ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli ile ilgilendiği belirtildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.

Cezayir basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar listesine Hull City de katıldı.







Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.