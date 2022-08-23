Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilcalı'dan 'Galatasaray operasyonu' iddiası /23 Ağustos 2022 20:25

Acun Ilcalı'dan 'Galatasaray operasyonu' iddiası

Fenerbahçe'de forma giyen bazı isimleri yönetimindeki Hull City'nin kadrosuna katmasıyla gündem olan Acun Ilıcalı'nın bu kez de Galatasaray'da forma giyen bir isimle ilgilendiği iddia edildi.

SHABER3.COM

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'nın bu kez de Galatasaray'da forma giyen bir isimle ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de forma giyen bazı isimleri kadrosuna katmasıyla gündem olan Acun Ilıcalı'nın bu kez de sarı kırmızılılar ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli ile ilgilendiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.

Cezayir basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar listesine Hull City de katıldı.

Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acun Ilcalı'dan 'Galatasaray operasyonu' iddiası Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:52