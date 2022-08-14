Acun Ilıcalı bir Fenerbahçeliyi daha kadrosuna katıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yönetimini devralan Acun Ilıcalı yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe forması giyen Yunan oyuncu Dmitrios Pelkas'ın Hull City'ye transferi için anlaşmaya varıldığını ifade etti.





