Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı: Bir futbol takımını satın almak üzereyim /18 Mayıs 2020 10:09

Acun Ilıcalı: Bir futbol takımını satın almak üzereyim

Medya patronu olan Acun Ilıcalı’nın bir futbol kulübü satın alacağına yönelik açıklamasının yankıları devam ediyor. Acun Ilıcalı yeni yaptığı bir açıklamada ise Avrupa’da bir futbol takımını satın almak üzere olduğunu duyurdu.

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Acun Ilıcalı, "Bu takımı dünya ve Türkiye futboluna isimler kazandırmak için kullanmak istiyorum. Kafamdaki proje bu" diye konuştu.

Duvar'ın haberine göre Ertem Şener’in Instagram canlı yayınına katılan Ilıcalı, şunları söyledi:

“Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea’yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak. Ben kendi mesleğimde daha önce dikkat ederseniz isimleri şov dünyasına kazandırdım. Bir yandan da futbol hastalığım var. Aynı şeyi futbolda yapmak istiyorum. Takım satın almak istememdeki hedefim bu. Bunun için de bir takım alıp bu takımı dünya ve Türkiye futboluna isimler kazandırmak için kullanmak istiyorum. Kafamdaki proje bu. Doğru ekip kurabileceğimi düşünüyorum. Bunu başarabilirsem güzel olacak. Futbol benim için çok önemli. Avrupa’dan kulüp alacağımı söylüyorum belki. Belki değil aslında belkinin bir üstü. Almak üzereyim diyelim…” 

Acun Ilıcalı, daha önce CNN Türk'ün Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün konuğu olmuş ve Avrupa'da bir futbol kulübü satın alabileceğini duyurmuştu.

Spor yorumcusu Raşit Altun, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldı" demişti.

Ancak bu iddiaya ilişkin Ilıcalı tarafından bir açıklama gelmemişti.

Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyuran Acun Ilıcalı’ya Türkiye’den de sürpriz bir öneri gelmişti.

Liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karacabey Belediyespor, Acun Ilıcalı'ya “bizi alın” mesajı göndermişti.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya mesaj atarak "Sayın Ilıcalı, 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız. Avrupa'dan kulüp almayın. Gelin, görüşelim. Beş sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin" demişti.
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