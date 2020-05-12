Samanyolu Haber /Medya / Acun Ilıcalı da karantinaya alınacak /12 Mayıs 2020 11:05

Acun Ilıcalı da karantinaya alınacak

"Survivor 2020" isimli yarışma için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ile ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a dönecek. Kafile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacak.

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Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor.

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türkiye vatandaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında 14 gün müşahede altında tutulacak. 

Karanti sonunda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıkanların evlerine gitmesine izin verilecek.

ACUN ILICALI DOMİNİK'TEN DÖNÜYOR

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor 2020" isimli yarışma programının çekimleri için Güney Amerika Kıtası'nın hemen üstünde Karayipler'de bulunan Dominik Cumhuriyeti'ne gitmişti. 

Ilıcalı ve beraberindeki 110 kişinin karantina süresince İstanbul'da KYK yurdunda kalacağı belirtildi. 

Aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek. 
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