Acun Ilıcalı da karantinaya alınacak

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor.







Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türkiye vatandaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında 14 gün müşahede altında tutulacak.





Karanti sonunda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıkanların evlerine gitmesine izin verilecek.







ACUN ILICALI DOMİNİK'TEN DÖNÜYOR





TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor 2020" isimli yarışma programının çekimleri için Güney Amerika Kıtası'nın hemen üstünde Karayipler'de bulunan Dominik Cumhuriyeti'ne gitmişti.





Ilıcalı ve beraberindeki 110 kişinin karantina süresince İstanbul'da KYK yurdunda kalacağı belirtildi.





Aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.