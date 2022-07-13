Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı eski Spor Toto Süper Lig oyuncusunu aldı /13 Temmuz 2022 21:06

Acun Ilıcalı eski Spor Toto Süper Lig oyuncusunu aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin başına geçen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski Spor Toto Süper Lig oyuncusunu takımnının kadrosuna kattığı aktarıldı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin başına geçen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'den milli futbolcu Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Hull City'nin bu kez de eski Spor Toto Süper Lig oyuncularından Óscar Estupiñán'ın renklerine bağladığı belirtildi.

Kulübün resmi sosyla medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Óscar Estupiñán ile çalışma izni alınması şartıyla iki yıllık bir anlaşma imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Hull City'e hoş geldiniz, Óscar!


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